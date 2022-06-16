Вашингтон, 16 июня 2022, 20:18 — REGNUM Комедийно-драматический сериал «Хитрости» продлили на третий сезон. Об этом 16 июня сообщило издание Variety.

Кадр из второго сезона сериала «Хитрости»
Кадр из второго сезона сериала «Хитрости»
Скриншот из трейлера

Известно, что к своим ролям в проекте вернутся Джин Смарт и Ханна Айнбайндер, а в качестве шоураннеров вновь выступят Лючия Аньелло, Пол В. Даунс и Джен Статски. Дата релиза третьего сезона пока что не раскрывается.

Напомним, сериал «Хитрости» рассказывает о популярной в прошлом женщине-комике Деборе Вэнс (Джин Смарт), пытающейся вернуть былую славу. Премьера первого сезона состоялась в мае 2020 года на канале HBO Max.

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