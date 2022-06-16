Вашингтон, 16 июня, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Комедийно-драматический сериал «Хитрости» продлили на третий сезон. Об этом 16 июня сообщило издание Variety.

Скриншот из трейлера Кадр из второго сезона сериала «Хитрости»

Известно, что к своим ролям в проекте вернутся Джин Смарт и Ханна Айнбайндер, а в качестве шоураннеров вновь выступят Лючия Аньелло, Пол В. Даунс и Джен Статски. Дата релиза третьего сезона пока что не раскрывается.

Напомним, сериал «Хитрости» рассказывает о популярной в прошлом женщине-комике Деборе Вэнс (Джин Смарт), пытающейся вернуть былую славу. Премьера первого сезона состоялась в мае 2020 года на канале HBO Max.