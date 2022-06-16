Екатеринбург, 16 июня 2022, 20:12 — REGNUM В находящейся на территории Донецкой Народной Республике Макеевке наглухо убита инфраструктура. Об этом заявил уральским журналистам глава республиканской Общественной палаты Александр Кофман.

подписание соглашения между свердловским губернатором Евгением Куйвашевым и главой Макеевки Владиславом Ключаровым о помощи городу в ДНР
подписание соглашения между свердловским губернатором Евгением Куйвашевым и главой Макеевки Владиславом Ключаровым о помощи городу в ДНР
Департамент информполитики Свердловской области

Он отметил, что основная часть разрушений вызвана не столько обстрелами со стороны Украины, сколько её отношением к восточным территориям, которые когда-то входили в её состав. В течение 30 лет там ничего не делалось. «Инфраструктура наглухо убита», — сказал Кофман.

Как сообщало ИА REGNUM, Свердловская область окажет помощь в восстановлении Макеевки.