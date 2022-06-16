Екатеринбург, 16 июня, 2022, 20:12 — ИА Регнум. В находящейся на территории Донецкой Народной Республике Макеевке наглухо убита инфраструктура. Об этом заявил уральским журналистам глава республиканской Общественной палаты Александр Кофман.

Департамент информполитики Свердловской области подписание соглашения между свердловским губернатором Евгением Куйвашевым и главой Макеевки Владиславом Ключаровым о помощи городу в ДНР

Он отметил, что основная часть разрушений вызвана не столько обстрелами со стороны Украины, сколько её отношением к восточным территориям, которые когда-то входили в её состав. В течение 30 лет там ничего не делалось. «Инфраструктура наглухо убита», — сказал Кофман.

Как сообщало ИА REGNUM, Свердловская область окажет помощь в восстановлении Макеевки.