Бухарест, 16 июня, 2022, 20:07 — ИА Регнум. В центральном аэропорту столицы Румынии «Отопени» по подозрению в злостном хулиганстве задержан пассажир самолета, прибывшего рейсом из Лиона. Об этом 16 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

BNews.kz Задержанный

По предварительным данным, потенциальный нарушитель спокойствия сначала угрожал физической расправой экипажу лайнера, а затем объявил о наличии в салоне воздушного судна взрывного устройства. Впоследствии, после приземления самолета он оказал сопротивление полицейским, жандармам и представителям румынских спецслужб.

Согласно официальной информации, задержанным оказался 32-летний гражданин Румынии. Ранее он уже привлекался к ответственности за хулиганство.

Ведется следствие. Если вина этого гражданина будет доказана в суде, ему грозит тюремное заключение на срок до двух лет.

Ранее представители Европейской комиссии обратили внимание международной общественности на участившиеся случаи «воздушного хулиганства», фигурантами в которых выступают граждане Румынии.