В аэропорту Бухареста задержали подозреваемого в хулиганстве мужчину
Бухарест, 16 июня, 2022, 20:07 — ИА Регнум. В центральном аэропорту столицы Румынии «Отопени» по подозрению в злостном хулиганстве задержан пассажир самолета, прибывшего рейсом из Лиона. Об этом 16 июня сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
По предварительным данным, потенциальный нарушитель спокойствия сначала угрожал физической расправой экипажу лайнера, а затем объявил о наличии в салоне воздушного судна взрывного устройства. Впоследствии, после приземления самолета он оказал сопротивление полицейским, жандармам и представителям румынских спецслужб.
Согласно официальной информации, задержанным оказался 32-летний гражданин Румынии. Ранее он уже привлекался к ответственности за хулиганство.
Ведется следствие. Если вина этого гражданина будет доказана в суде, ему грозит тюремное заключение на срок до двух лет.
Ранее представители Европейской комиссии обратили внимание международной общественности на участившиеся случаи «воздушного хулиганства», фигурантами в которых выступают граждане Румынии.