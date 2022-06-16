Санкт-Петербург, , 20:17 — REGNUM Известная певица Полина Гагарина получила работу на телеканале ТНТ. Об этом сообщило издание Gazeta.ru 16 июня.

Полина Гагарина Василий Иванов © ИА REGNUM

Так, исполнительница стала ведущей утренней передачи «Модные игры», посвящённой борьбе профессиональных стилистов и любителей за приз в 100 тыс. рублей. Премьера программы намечена на 18 июня 2022 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Полина Гагарина стала хедлайнером праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, запланированного на 24 июня 2022 года. Вместе с певицей в рамках мероприятия также выступят Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Анатолий Цой и многие другие.

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