Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 20:17 — ИА Регнум. Известная певица Полина Гагарина получила работу на телеканале ТНТ. Об этом сообщило издание Gazeta.ru 16 июня.

Василий Иванов ИА REGNUM Полина Гагарина

Так, исполнительница стала ведущей утренней передачи «Модные игры», посвящённой борьбе профессиональных стилистов и любителей за приз в 100 тыс. рублей. Премьера программы намечена на 18 июня 2022 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Полина Гагарина стала хедлайнером праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, запланированного на 24 июня 2022 года. Вместе с певицей в рамках мероприятия также выступят Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Анатолий Цой и многие другие.