Минск, 16 июня, 2022, 20:18 — ИА Регнум. В последнее время наблюдается радикализация белорусской оппозиции и всего протестного сообщества в Белоруссии. Если раньше они выступали исключительно против президента Белоруссии Александра Лукашенко и не были готовы к силовым действиям, то теперь их враг — Россия, и некоторые из них даже взяли в руки оружие для борьбы с российской армией на Украине. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 16 июня высказал публицист Константин Двинский.

Cesco Белорусская оппозиция

Константин Двинский «Изначально белорусская оппозиция выносила за скобки вопрос о геополитическом выборе Белоруссии и снимала обувь перед тем, как встать на лавочку. Теперь вся эта публика чёткого придерживается антироссийского и прозападного курса, а самые отмороженные воюют на стороне киевского режима в составе «Полка Кастуся Калиновского». Для белорусской власти это серьёзный вызов, поскольку люди с боевым опытом, готовые выполнять приказы западных лидеров, вполне могут попытаться реализовать в Белоруссии силовой сценарий смены власти».

При этом эксперт отмечает, что радикализация не принесёт оппозиции популярности в белорусском обществе, поскольку большинство белорусов выступает за союзнические отношения с Россией и не приемлет смены власти военным путём.

Как сообщало ИА REGNUM, один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко назвал российских артистов, приехавших на концерт в честь Дня России в Минск, «оккупантами», а также призвал белорусов сделать цивилизационный выбор в пользу Запада.