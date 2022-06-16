Санкт-Петербург, , 19:48 — REGNUM Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписали на ПМЭФ соглашение о взаимодействии в разработке инновационных решений для нефтегазовой отрасли.

Как отмечают в компании, партнеры займутся развитием программных продуктов для разведки и добычи углеводородов, роботизацией технологических процессов и автоматизацией анализа данных на базе расположенного в Татарстане университета «Иннополис». Одним из ключевых направлений взаимодействия станет разработка технологий виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерного зрения для управления производством и обучения персонала. «Газпром нефть» и университет объединят ресурсы и компетенции для создания цифровой платформы по поиску и синтезированию новых материалов.

Александр Дюков подчеркнул, что Татарстан является не только одним из ключевых нефтедобывающих регионов России, но и важнейшим научным и образовательным центром. «Мы уже сотрудничаем с Татарстаном по ряду направлений, в том числе в сфере создания и развития технологий повышения нефтеотдачи. В рамках нового соглашения «Газпром нефть» планирует активное сотрудничество с университетом «Иннополис», который специализируется на разработках в области IT и робототехники. Вместе с нашими партнерами из Татарстана мы будем вести подготовку новых высококвалифицированных кадров для российской энергетики, а также создавать и внедрять цифровые технологии для повышения эффективности процессов разведки и добычи углеводородов, импортозамещения программного обеспечения и оборудования», — отметил он

В свою очередь, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов напомнил, что за последние годы Иннополис успешно реализовал в интересах «Газпром нефти» целый ряд проектов в различных областях. «Вуз обладает всеми необходимыми компетенциями и специалистами высокого уровня для выполнения работ по развитию геоинформационных систем и сервисов, созданию цифрового месторождения и ряду других направлений», — сказал Рустам Минниханов.