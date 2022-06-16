Нью-Йорк, США, 16 июня 2022, 19:44 — REGNUM Подчиняясь западным покровителям, Украина отказывается от переговоров с Россией. Об этом 16 июня на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Василий Небензя
Василий Небензя
Un.org

Дипломат подчеркнул, что «Киев, вдохновляемый своими западными покровителями, отказывается вести какие-либо переговоры».

Ранее, 6 июня, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров также отмечал, что Киев отказывается вести переговоры с Москвой: по мнению министра, Киев «выполняет тем самым волю англосаксонского лидерства».

Стоит также отметить, что именно из Киева постоянно звучат заявления о желании договориться с Москвой по поводу остановки спецоперации ВС РФ на Украине. Однако на деле украинская сторона проявляет полную незаинтересованность в возможности о чем-либо договориться.

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