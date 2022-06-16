Нью-Йорк, США, 16 июня, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Подчиняясь западным покровителям, Украина отказывается от переговоров с Россией. Об этом 16 июня на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Un.org Василий Небензя

Дипломат подчеркнул, что «Киев, вдохновляемый своими западными покровителями, отказывается вести какие-либо переговоры».

Ранее, 6 июня, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров также отмечал, что Киев отказывается вести переговоры с Москвой: по мнению министра, Киев «выполняет тем самым волю англосаксонского лидерства».

Стоит также отметить, что именно из Киева постоянно звучат заявления о желании договориться с Москвой по поводу остановки спецоперации ВС РФ на Украине. Однако на деле украинская сторона проявляет полную незаинтересованность в возможности о чем-либо договориться.