Курган, , 19:40 — REGNUM В Курганской области с 16 июня 2022 года снят запрет на посещение лесов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Кого только не встретишь в лесу Анна Алябьева © ИА REGNUM

Однако продолжает действовать особый противопожарный режим, во время которого запрещены любые действия с открытым огнём.

Отмечается, что за нарушение требований противопожарной безопасности предусмотрены административные штрафы, которые составляют до 50 тысяч рублей для граждан и до одного миллиона рублей для юридических лиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области снят запрет на посещение лесов с 17 июня 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Тюменцы смогут посещать леса с 17 июня