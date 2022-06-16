Курган, 16 июня, 2022, 19:40 — ИА Регнум. В Курганской области с 16 июня 2022 года снят запрет на посещение лесов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кого только не встретишь в лесу

Однако продолжает действовать особый противопожарный режим, во время которого запрещены любые действия с открытым огнём.

Отмечается, что за нарушение требований противопожарной безопасности предусмотрены административные штрафы, которые составляют до 50 тысяч рублей для граждан и до одного миллиона рублей для юридических лиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области снят запрет на посещение лесов с 17 июня 2022 года.