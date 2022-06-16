Тула, , 19:35 — REGNUM На ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум) группа ПТК и «Трансмашхолдинг» обсудили формирование научно-исследовательского комплекса в сфере путевого машиностроения на базе научно-образовательного центра мирового уровня «ТулаТЕХ. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

Железная дорога

В сообщении говорится, что на площадке научно-образовательного центра мирового уровня «ТулаТЕХ» группа ПТК и «Трансмашхолдинг» сформируют научно-исследовательский комплекс в сфере путевого машиностроения.

К 2030 году с помощью комплекса будет выпущено 1,3 тыс. единиц техники, не имеющей аналогов. А их использование приведет к росту производительности труда на 30-40%, а затраты на производство работ снизит на 35%

Пресс-служба также сообщила о целях выпуска одиннадцати абсолютно новых машин и получение не менее 12 новых патентов на продукцию.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подчеркнул, что соглашение касается совместной разработки и производства путевой техники мирового уровня для обеспечения растущих потребностей компании «РЖД». Договоренности также предусматривают реализацию программы импортозамещения для полного перехода на отечественные комплектующие к 2025 году. Инвестиции – порядка 1 млрд рублей.

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