Москва, 16 июня, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Власти Москвы работают над тем, чтобы повысить её устойчивость к климатическим изменениям. Об этом 16 июня сообщил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

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Для этих целей столица разрабатывает специальный климатический план города. Предполагается, что ключевыми в нём будут два направления: энергетика — в части как генерации, так и потребления электроэнергии, и транспорт.

«В рамках работы в области генерации в городе вводятся в эксплуатацию новые и выводятся устаревшие генерирующие мощности, проводится модернизация генерирующего оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства. Всё это способствует повышению коэффициента полезного действия системы, обеспечивает экономию ресурсов и снижение выбросов парниковых газов», — сказал Пуртов.