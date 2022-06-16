Санкт-Петербург, , 19:30 — REGNUM Импортозамещение в российском автопроме сопряжено с определёнными рисками. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности в рамках Петербургского международного экономического форума.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Знаю, что российские заводы по выпуску грузовиков сейчас активно перестраивают производственные цепочки. Отечественные моторостроители замещают выбывших поставщиков», — заявил Путин.

«Надо признать, что на текущий момент такая замена связана и с понижением класса экологичности двигателей. А это вопрос не только заботы об окружающей среде в наших городах и регионах, но и фактор конкурентоспособности», — продолжил он.

Президент подчеркнул, что даже в дружественных странах, у партнёров по ЕАЭС действуют строгие экологические нормы в отношении грузовых автомобилей.

«Если мы массово понизим экологический класс российских грузовиков, это может сказаться на рыночных позициях наших перевозчиков. Их просто не будут пускать, а значит, водители столкнутся и с вопросами занятости», — указал он.