Киев, , 19:29 — REGNUM Один из ближайших партнеров президента Украины Владимира Зеленского по бизнес-проекту «Квартал-95» Евгений Кошевой поделился с согражданами веской причиной для отказа вступать в ряды ВСУ и идти воевать с «агрессивным агрессором».

Кошевой и Зеленский Максим Стоялов

На вопрос украинских журналистов, почему он не мобилизован и до сих пор находится в Киеве, а не на фронте, приятель Зеленского ответил, что в зоне боевых действий его могут убить и это никак не поможет Украине.

«Я совершенно не умею воевать, у меня нет необходимых навыков. В первый же день меня «ловит» снайпер и стреляет… Чем я помогу Украине в таком случае?», — заявил Кошевой.

«Только тем, что хейтеры будут смаковать, «фу, слава Богу, он помер». И давай вот это все, гулянки там», — добавил он.

Напомним, ранее украинский президент Зеленский подписал указ, предписывающий отправлять на передовую формирования территориальной обороны из любого региона Украины. Наряду с этим, в стране также объявлена очередная волна мобилизации, а власти обещают призвать на военную службу до миллиона человек.

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