Бухарест, , 19:27 — REGNUM Официальный Бухарест заинтересован в мирном решении возникшей на Украине ситуации, а посему не рассматривает возможности выделения дополнительных средств на военную поддержку Киева. Об этом в ходе своего необъявленного визита в украинскую столицу заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, передает 16 июня «Румынское телевидение».

Клаус Йоханнис Dan Mihai Pitea

Как утверждают аналитики, в ходе личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Йоханнис дал понять, что его страна «уже сделала все возможное для украинцев».

Клаус Йоханнис «Румыния приняла на своей территории сотни тысяч украинских переселенцев, гарантировала им питание и проживание. В дальнейшем мы готовы помогать Киеву исключительно продуктами и медикаментами».

При этом в ряде румынских СМИ появилась информация о том, что Йоханнис назвал возможность отправки на Украину оружия и боеприпасов из стран ЕС «несвоевременным шагом».

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