Москва, , 19:23 — REGNUM Украина не в силах сопротивляться продвижению российских войск. Об этом 16 июня заявил командир батальона «Пятнашка» НМ ДНР Ахра Авидзба.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, ранее российская армия была в движении, а сейчас выровняла фронт и пошла вперед. Это привело к резкому росту и без того больших потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Украина не в силах сопротивляться. Их военных разносят. Превосходство России в небе даёт свой результат. Превосходство в артиллерии даёт свой результат и наши пехотные силы, которые штурмуют тоже дают свой результат. Мы уступаем Украине только во лжи. Противник несет колоссальные потери. Тот факт, что они заявляют о таких потерях, они понимают, что от народа они это не скроют — гробы пошли, а гробов с украинскими солдатами не спрячешь», — сказал Авидзба.

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