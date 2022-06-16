Санкт-Петербург, , 19:22 — REGNUM Перелом наступил в освобождении Донбасса от украинских боевиков, заявил 16 июня глава ДНР Денис Пушилин в кулуарах Санкт-Петербургского экономического форума.

Twitter / Денис Пушилин

«Да, можно говорить о переломе, противник подавлен морально, а также в военной составляющей», — цитирует главу ДНР «Интерфакс».

По его словам, ВС РФ и бойцы ДНР и ЛНР намерены «в самое ближайшее время» «принять исчерпывающие меры», «чтобы не дать возможности противнику обстреливать Донбасс».

Так, бойцы ДНР намерены выйти за пределы административных границ Донецкой области. Они продвинутся настолько далеко, насколько это потребуется для ликвидации угрозы обстрелов со стороны украинских боевиков.

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