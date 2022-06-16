Санкт-Петербург, , 19:21 — REGNUM Многие транспортные компании России приостанавливают в настоящее время инвестиционные траты. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности в рамках Петербургского международного экономического форума.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если на рынке легковых автомобилей главная проблема связана с предложением, то рынок коммерческой техники может столкнуться с дефицитом спроса. Здесь основной покупатель — это бизнес, транспортные компании. Многие из них сейчас придерживают инвестиции, анализируют текущую рыночную и логистическую обстановку, в том числе в связи с запретом въезда грузовиков российских компаний в Европу», — заявил Путин.

В этой связи предлагаю шире посмотреть на различные программы поддержки спроса на коммерческий автотранспорт. И, безусловно, важно повышать их эффективность», — продолжил он.