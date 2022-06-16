Москва, , 20:16 — REGNUM Популярный рэпер Егор Крид (Егор Булаткин) раскрыл дату выхода новой композиции. Пост об этом появился в его Telegram-канале 15 июня.

Егор Крид Black-star.ru

По словам артиста, песня, которая пока что не имеет официального названия, выйдет 24 июня 2022 года. Стоит отметить, что предстоящий сингл станет первым сольным релизом Крида в 2022 году.

Напомним, в феврале 2022 года Егор Крид представил совместный трек с певицей МакSим (Марина Абросимова). Работа получила название «Отпускаю» и стала ремиксом на одноимённую песню МакSим.

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