Каменск-Уральский, Свердловская область, 16 июня, 2022, 19:14 — ИА Регнум. В Свердловской области в результате ДТП на автодороге Екатеринбург — Шадринск — Курган погибли три человека. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области ДТП возле Каменска-Уральского

Авария произошла на 108-м километре трассы днём 16 июня. Среди погибших оказались оба водителя и 11-летний пассажир автомобиля «Киа Рио».

По предварительным данным, 43-летняя водитель этой машины выезжала на главную дорогу и не предоставила преимущества автомобилю «Форд Фокус», которым управлял 42-летний мужчина. А мальчик был на переднем сиденье без детского кресла и не пристёгнутый ремнём безопасности.