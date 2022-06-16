Красноярск, 16 июня 2022, 20:15 — REGNUM В кинотеатрах Красноярска собираются организовать показы кинокомикса «Бэтмен» режиссёра Мэтта Ривза. Об этом написал портал «Городские новости» 16 июня.

Фильм «Бэтмен»
Фильм «Бэтмен»
Скриншот YouTube

Как сообщил источник, ленту будут показывать сразу в двух кинотеатрах города — «Эпицентре» и «Луче», а первый сеанс состоится уже 16 июня 2022 года. Стоит отметить, что прокат фильма стал возможным благодаря урегулированию системы оплаты с правообладателем.

Напомним, премьера «Бэтмена» Мэтта Ривза в России должна была состояться 2 марта 2022 года, однако её отменили. Причиной стало проведение спецоперации на территории Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Жителям Владивостока в кинотеатрах покажут «Бэтмена»