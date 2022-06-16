Красноярск, , 20:15 — REGNUM В кинотеатрах Красноярска собираются организовать показы кинокомикса «Бэтмен» режиссёра Мэтта Ривза. Об этом написал портал «Городские новости» 16 июня.

Фильм «Бэтмен» Скриншот YouTube

Как сообщил источник, ленту будут показывать сразу в двух кинотеатрах города — «Эпицентре» и «Луче», а первый сеанс состоится уже 16 июня 2022 года. Стоит отметить, что прокат фильма стал возможным благодаря урегулированию системы оплаты с правообладателем.

Напомним, премьера «Бэтмена» Мэтта Ривза в России должна была состояться 2 марта 2022 года, однако её отменили. Причиной стало проведение спецоперации на территории Украины.

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