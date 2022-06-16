Санкт-Петербург, , 19:10 — REGNUM В России необходимо сформировать стратегические подходы к развитию автомобильной промышленности. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности в рамках Петербургского международного экономического форума.

Владимир Путин © ИА REGNUM

«Наиболее важным я вижу сейчас две задачи. Первое — обеспечить работу автомобильных заводов России, их снабжение необходимыми компонентами. Сохранить занятость, коллективы квалифицированных специалистов», — заявил Путин.

«Нельзя, безусловно, замыкаться только на текущих проблемах автопрома. Сейчас особенно важно сформировать стратегические подходы к развитию отрасли, создать долгосрочный, долговременный вектор технологических и производственных изменений, в основе которых — потребности граждан в качественных и доступных автомобилях», — указал он.