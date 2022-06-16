Санкт-Петербург, 16 июня 2022, 19:05 — REGNUM Российские пранкеры Вован и Лексус пообщались с британской писательницей Джоан Роулинг от имени украинского президента Зеленского и добились от неё признания антироссийских санкций.
Запись разговора «Зеленского» с Джоан Роулинг была представлена в ходе дискуссии «Fake News в эпоху глобализации» на Петербургском международном экономическом форуме.
Автор популярных сказок о Гарри Поттере призвала давить на Россию экономически и культурно.
«Я думаю, что надо оказывать давление на Россию культурно и экономически. Я, безусловно, поддерживаю гораздо более жесткие санкции против России , — сказала Роулинг.
Кроме того, она пообещала обдумать предложение сменить форму шрама Гарри Поттера с молнии на украинский трезубец, а прическу героя — на чуб в украинском стиле.
«Я изучу этот момент… Может было бы полезно сделать что-то такое самой в соцсетях. Я думаю, что это сразу попадёт в газеты. Безусловно, это я могу сделать сама», — ответила Роулинг на экзотическое предложение «Зеленского».
Также она согласилась с предложением оплатить из благотворительного гуманитарного фонда поставки оружия Украине.
«Я очень хочу, чтобы у Украины было все нужное оружие… Я это полностью понимаю», — сказала Роулинг.
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