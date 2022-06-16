Москва, 16 июня, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) сознательно обстреливают жилые кварталы Донецка. Об этом 16 июня заявил командир батальона «Пятнашка» НМ ДНР Ахра Авидзба.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

«Проблема в том, что они выезжают, знают, что Донецк город немаленький, бьют по направлению и сразу же уезжают. Контрбатарейные подразделения так быстро реагировать не могут. Но наши войска предприняли много усилий, чтобы подавить промежуточные склады», — сказал комбат.

По его словам, это дало свои результаты и 16 июня обстрелы столицы ДНР со стороны ВСУ существенно сократились.