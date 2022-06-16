Екатеринбург, , 19:02 — REGNUM В Екатеринбурге местного 43-летнего жителя отправили под стражу за убийство прохожего. Об этом сообщает свердловское управление СКР.

За колючей проволокой ru.torange.biz

Ему уже предъявлено обвинение. По данным следствия, преступление было совершено 12 июня в парке на улице Коломогорова. Погиб мужчина 1979 года рождения, а гражданин 1966 года рождения был ранен ножом в грудь.

По данным отделения по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, нападавший ранее находился в местах лишения свободы. За совершённое в начале 2000-х годов убийство он провёл там порядка 15 лет.