Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Интегрированность российского автопрома в международные производственные цепочки не является отличительной чертой отечественной экономики. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности в рамках Петербургского международного экономического форума.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Автопром традиционно завязан на многие смежные отрасли, смежные секторы экономики, включая металлургию, химическую, лёгкую промышленность, производство электронного оборудования», — заявил Путин.

«Ряд контрагентов и поставщиков автозаводов находились и находятся до сих пор за рубежом — и это не какая-то особенность нашего автопрома. Подобная широкая кооперация, длинные трансграничные производственные цепочки — общепринятая практика на сегодняшний день в мире», — указал он.