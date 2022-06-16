Вашингтон, 16 июня, 2022, 20:14 — ИА Регнум. Режиссёр Дэвид Финчер, известный по анимационному сериалу «Любовь. Смерть. Роботы», рассказал о планах на четвёртый сезон. Об этом 16 июня сообщил портал «Канобу».

Цитата из т/с «Любовь, смерть и роботы». 2019. США Когда йогурт захватил мир

«Знайте, что следующая часть может стать ещё необычнее, чем вы себе представляете. Надеюсь, мы никогда не сможем дать сжатое определение «Любви. Смерти. Роботам». Это было бы скучно», — заявил Финчер. Примечательно, что Netflix пока что официально не подтвердил информацию о создании четвёртого сезона.

Напомним, премьера первого сезона «Любви. Смерти. Роботов» состоялась в июне 2019 года. Релиз третьего сезона состоялся 20 мая 2022-го.