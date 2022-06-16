16 июня 2022 | Время чтения 4 мин

Шестой пакет санкций Евросоюза все еще не значит, что «Нефтяная индустрия Сербии», которая принадлежит российскому Газпрому, должна поменять владельца. Такое мнение высказал ИА REGNUM сербский эксперт в области энергетики.

Татьяна Стоянович, , 20:23 — REGNUM Шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза не является причиной для национализации «Нефтяной индустрии Сербии» (НИС), в которой контрольный пакет акций принадлежит российскому Газпрому. Такое мнение высказал ИА REGNUM сербский эксперт в области энергетики Милош Здравкович.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич 14 июня заявил, что из-за новых санкций Европейского союза Сербия уже с ноября этого года не сможет импортировать российскую нефть. В начале июня министр горного дела и энергетики Сербии Зорана Михайлович в интервью ВВС на сербском языке рассказала, что если ЕС ужесточит санкции против России, «Нефтяная индустрия Сербии», которая принадлежит российской компании «Газпром-нефть», должна сменить владельца.

«Абсолютная ложь, что НИС не сможет функционировать, если останется в собственности Газпрома. Правда, самым простым путём для снабжения НПЗ, работающих в рамках этой компании, является адриатический нефтепровод JANAF, который Хорватия унаследовала еще от бывшей СФРЮ и который связывал нефтяную промышленность всего большого югославского государства», — рассказал эксперт.

Здравкович напомнил, что нефтепровод JANAF начинается в хорватском порту Омишаль, куда нефть привозят на танкерах по Адриатическому морю. Оттуда одна ветка ведет к НПЗ в хорватском городе Риека, другая — к уже недействующему НПЗ в городе Сисак, продолжил эксперт. Из города Сисак ведут две ветки: одна ведет в Венгрию и Словению, вторая — через Славонию (область Хорватии — ИА REGNUM) в Сербию к НПЗ в городе Нови Сад и Панчево, добавил он. Эта ветка нефтепровода имеет ответвление к городу Босански брод, где работает НПЗ, находящийся в собственности российской компании «Зарубежнефть», отметил сербский инженер.

НПЗ Zarubezhneft.ru

Милош Здравкович В соответствии в шестым пакетом санкций JANAF действительно не сможет забирать российскую нефть, но это не значит, что «Нефтяная индустрия Сербии» не сможет закупать нефть из Ирака, Казахстана, Венесуэлы или из любой другой страны. Даже у российских компаний, которые работают в этих странах. Запрет относится только к тем молекулам российской нефти, которые добыты на территории Российской Федерации. При этом очень сложно доказать настоящее происхождение нефти, так как она перекачивается в океане с одного танкера на другой. Но даже если менеджмент НИС будет строго соблюдать санкции ЕС, существуют выходы из данной ситуации. Раньше НИС покупал 40% нефти для своих нужд в Ираке, 10% в Казахстане.

Эксперт также подчеркнул, что шестой пакет санкций ЕС относится к российской сырой нефти, которая транспортируется морскими путями. На нефтепровод «Дружба» эти санкции не распространяются, и поэтому российскую нефть можно транспортировать в Чехию, Венгрию и Словакию, отметил он.

«Нефтепроводы «Дружба» и JANAF связаны между собой, так что это еще один путь, по которому российская нефть может поступать в Сербию. Вариант А — это «Дружба» — JANAF, вариант Б — это закупка нефти в Ираке, Казахстане, в Венесуэле», — сказал Здравкович.

По словам эксперта, решение о национализации той или иной компании прежде всего политическое, и поэтому если кто-то захочет национализировать НИС, он сделает это. При этом Здравкович подчеркнул, что такое решение было бы не в интересах сербского государства.

Нефтепровод Maureen

«Президент Вучич пока не заявлял о том, что Сербия намерена национализировать НИС, хотя я не исключаю, что такой вариант рассматривается. Я как эксперт говорю, что НИС сможет работать как российская компания на территории Сербии, несмотря на шестой пакет санкций ЕС. В шестом пакете упоминается российская нефть, произведенная на территории России, но не упоминаются российские компании, которые работают в любом другом месте на планете Земля», — подчеркнул эксперт.

Здравкович добавил, что в сербских СМИ, к сожалению, в последнее время нагнетается антироссийская риторика, и в этом контексте обсуждается в вопрос участия российского Газпрома в структуре собственников «Нефтяной индустрии Сербии».

«Сербия окружена странами НАТО, и на нее оказывается большое давление. Но с другой стороны, Венгрия тоже в НАТО, Болгария в НАТО, но при этом самый большой НПЗ Болгарии принадлежит российскому «Лукойлу», а Венгрия наладила отличное энергетическое сотрудничество с РФ. Венгры импортируют и российскую нефть, и российский газ. С русскими можно работать, и мне кажется, что в интересах как Сербии, так и Европы работать в русскими в энергетическом секторе. Санкции — контрпродуктивные, и я как инженер, руководствуясь только соображениями экономической выгоды, всегда выбрал бы сотрудничество с Россией», — подытожил Милош Здравкович.