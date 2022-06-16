Санкт-Петербург, , 18:54 — REGNUM Российский автопром серьёзно пострадал на фоне разрыва отношений с Западом. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности в рамках Петербургского международного экономического форума.

Владимир Путин Kremlin.ru

«В силу известных обстоятельств и причин многие связи оказались разорваны. Партнёры российских автозаводов, несмотря на свои обязательства, либо приостановили поставки, либо объявили об уходе с нашего рынка», — заявил Путин.

Президент отметил, что «такой демарш» заметно отразится на объёмах выпуска продукции, что уже становится заметно.

«По сравнению с показателями годом ранее, в марте текущего года выпуск отечественного автопрома оказался в три раза ниже, а в апреле — в пять раз ниже», — указал президент.