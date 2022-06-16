16 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление украинского министра обороны Алексея Резникова о том, что Украина намерена возвращать Крым с помощью оружия, предоставленного Западом.

Оксана Переможенко, , 19:10 — REGNUM Украинский министр обороны Алексей Резников заявил о том, что Украина намерена возвращать Крым с помощью оружия, предоставленного Западом. Об этом он рассказал в интервью CNN.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы оборонного ведомства Украины, Крым является стратегической целью для Киева потому, что «это украинская территория».

Заявление украинского министра обсудили в мессенджере Telegram.

«Оружие, похоже, галлюциногенное», — иронизирует Mike R.

«Осталось его раздобыть», — с сарказмом добавил Валерий.

«Так они ж его уже в 2014-м вернули России! У них что, потеря памяти? Зачем второй раз возвращать?» — смеется Нина И.

«Вырежут в атласе и вернут», — шутит Ekaterina.

«Крым? А всё остальное уже вернули?» — задалась вопросом Татьяна К.

«Воякам раздадут глобусы и жовто-блакитные (желто-голубые — О. П.) карандаши», — также с юмором добавил Вадим С.

«Как дернутся, так минус новая территория. Или они свой собственный горький опыт вовсе не учитывают?» — задался вопросом «Я».

«Так ведь вернули уже Крым… И Херсон… И Мариуполь… Пора уже Одессу, Николаев, Днепропетровск возвращать», — прокомментировал заявление министра V.

«Угу, оно (оружие — О. П.) поможет Украине исчезнуть во веки веков без возврата», — пишет Ольга.

«Да что они к Крыму прицепились, дебилы? У них Херсонщина уже рублевая зона, Мариуполь. И Азовское море уже российское, а им все Крым», — смеется Ирина И.

«Так и до Польши дойдем, а они всё про Крым орать будут», — написал Z. V.

«Оружие мало получить, им ещё пользоваться надо научиться, или они считают, что кто-то им время на это даст?» — задался вопросом Игорь Т.

«Аутотренинг — это очень хорошо, особенно когда о нём говорит министр обороны», — с сарказмом добавила Eugenia T.

«Вернуть? Или обстреливать? Кому вернуть? Нас не нужно никуда возвращать, мы дома», — написал «Скрыто».

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«Так они уже его вернули. Ещё один появился, что ли?» — с юмором задалась вопросом Ксю.

«Смех смехом, но все равно РФ надо серьезнее реагировать на эти высказывания, я так понимаю, дыма без огня не бывает, по-любому есть что-то, что им обещают западные кураторы», — отметила Валя.

«А зачем его опять возвращать? Он же и так в России уже. Или они в очередной раз хотят вернуть? Дань традициям, так сказать?» — не без сарказма спросил Олег.

«Как бы Киев не потеряли», — отреагировал Андрей С.

«А людей куда? Вернуть они хотят. Им нужны земли и ресурсы без населения. Как фашисты реально», — отметила Natali.

«Они уже потеряли всю Украину. А ещё трындят, что вернут Крым», — пишет Светлана.

«Украинцы тупят. Крым они в 2014-м вернули. Теперь возвращают Донбасс, Херсон, Харьков, Запорожье, Николаев, Одессу, Киев и, так, по мелочи», — добавил Владимир.

«Крым вернули давно. Скоро и Украину вернете. А Галицию Польше можете вернуть — не жалко», — написал «Котейка».

«И даже шансов на существовании части Украины не оставляют», — отреагировал SSS.

«Придется нам, братушки, дойти до Польши, иначе годами доставать будут потом», — подытожил один из участников обсуждения.

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