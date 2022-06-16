Ростов-на-Дону, , 18:54 — REGNUM В Ростове-на-Дону восстановлено 12 из 22 ранее действовавших троллейбусных маршрутов. До конца 2022 года власти планируют восстановлению установить новый маршрут на одном из наиболее востребованных направлений. На выбранной линии будут курсировать троллейбусы на автономном ходу. Об этом 16 июня в своём телеграм-канале написал сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Троллейбус Mosgortrans.ru

Открыть новый троллейбусный маршрут станет возможным благодаря ремонту контактной сети троллейбусов на улице Таганрогской до микрорайона Стройгородок.

«Восстановление контактной сети позволит обеспечить движение троллейбусов по маршруту № 17 на всем протяжении под контактной сетью. За счет высвободившихся троллейбусов с увеличенным автономным ходом планируется установить новый маршрут на одном из наиболее востребованных направлений», — уточнил Логвиненко.

ИА REGNUM сообщало, что в июне 2020 года в Ростове-на-Дону восстановили троллейбусный маршрут №7 «Центральный рынок — Сельмаш», закрытый в 1998 году. Для этого была налажена контактная сеть, вышедшая из строя, и приобретён электротранспорт.

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