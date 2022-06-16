Салехард, 16 июня, 2022, 18:53 — ИА Регнум. На Ямале по просьбе жителей увеличивается количество вертолетных маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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К 21 существующему вертолётному маршруту добавятся ещё четыре. Авиаперевозки по маршруту Салехард — Сеяха выполняются выполнялись по понедельникам. Сейчас будут производиться и по вторникам, пятницам и субботам.

Дополнительные перелёты добавлены из Салехарда в Новый Порт, Яр-Сале, Мыс Каменный.

«Очень важно, чтобы жители отдалённых поселков могли с комфортом добираться до столицы, не делая четыре-пять остановок в пути», — отметил главный специалист отдела организации и субсидирования авиаперевозок департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Кирилл Секша.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в восьми ямальских посёлках появятся модульные аэровокзалы.