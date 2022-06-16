Санкт-Петербург, , 18:46 — REGNUM В России в сложившейся на сегодня ситуации надо ограничить работу иностранных банков, заявил 16 июня глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах ПМЭФ.

ВТБ Ksonline.ru

«Я бы ограничил деятельность сегодня иностранных банков в России, это я могу сказать, потому что по отношению к нам поступают совершенно несправедливо, в том числе в отношении нашего германского банка», — сказал он в кулуарах ПМЭФ.

По его словам, пора принять зеркальные меры в ответ на санкции совокупного Запада.

«Надо по-честному: у нас забрали банки, и у них надо банки забрать, обнулить тему… А как? Взяли и забрали банки в Германии, в Англии просто так», — отметил Костин.

Как сообщало ИА REGNUM, XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.

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