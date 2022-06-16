Владикавказ, , 18:58 — REGNUM В столице Северной Осетии завершился масштабный Владикавказский деловой форум «Стратегия развития Северного Кавказа в современных условиях». Его участниками стали более 100 промышленников, сельхозпроизводителей, предпринимателей и представителей органов власти регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Они обсудили принятую недавно правительством России Стратегию социально-экономического развития СКФО на период до 2030 года.

Пресс-служба Партии дела

Среди ключевых спикеров форума: президент ассоциации «Росспецмаш», председатель совета директоров группы компаний «Ростсельмаш», председатель совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России, лидер Партии дела Константин Бабкин, председатель Совета торгово-промышленной палаты РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, член генерального совета Партии дела Владимир Гамза, кандидат экономических наук, генеральный директор медиагруппы «Крестьянские ведомости», член генерального совета Партии дела Игорь Абакумов, а также представители бизнес-сообщества и органов власти субъектов Северного Кавказа.

С приветственным словом к участникам форума обратился двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион Европы и мира, кандидат экономических наук, экс-глава города Владикавказа, видный общественный и политический деятель Махарбек Хадарцев. Он отметил значимость впервые проводимого мероприятия и предложил сделать Владикавказский деловой форум ежегодным.

«Количество в зале гостей практически из всех регионов Северо-Кавказского федерального округа говорит об актуальности обсуждаемых сегодня вопросов. Всех объединяет стремление сделать нашу общую Родину еще более сильной, несмотря на беспрецедентное внешнее давление», — сказал Махарбек Хадарцев.

В своем докладе лидер Партии дела Константин Бабкин отметил, что Северный Кавказ является сейчас одной из самых привлекательных для инвестиций территорий России. При этом он обозначил и ряд существующих проблем. «Мы должны понять, какие условия необходимы для развития России. Странно, что при наличии больших денежных средств кредиты стоят дорого. У нас дорогое электричество, поддержка сельского хозяйства недостаточна», — заявил политик. По его мнению, для взрывного роста всей экономики необходимы: дешевые кредиты, мягкая налоговая политика и здоровый протекционизм для отечественного бизнеса.

«Предлагаю по-другому взглянуть на мир. Когда-то люди думали, что солнце вращается вокруг Земли. В экономической политике мы возмущаемся тем, что с нас собирают больше денег, чем тратят. Это не от глупости, просто люди, которые отвечают за экономический блок, живут в старой парадигме. После развала Советского Союза пришла парадигма, которая рассматривала Россию в качестве придатка Запада. Эта парадигма, либерально-демократическая, действительно, решила определённые проблемы. Но сегодня она устарела и мешает России двигаться вперёд», — уверен Константин Бабкин.

Владимир Гамза рассказал участникам форума об актуальных вопросах модернизации экономики. «Мир экономически вырос, в целом, больше, чем мы. Каждый год мы теряем по одному месту в рейтинге доходов на душу населения. При этом у нас есть огромный рынок, который мы можем освоить без искусственно роста потребления, который оценивается в 300 млрд долларов. Если мы получим условия для импортозамещения, мы сможем освоить этот рынок, — отметил спикер. — При этом в России заводов, нуждающихся в реновации, очень много — тысячи. Практически большинство из тех, что я видел, технологически и физически устарели. Если провести новую индустриализацию, то получим мощнейшую базу для решения этих вопросов», — отметил спикер.

По его мнению, на их месте в результате усилий бизнеса и власти могут появиться абсолютно новые, современные предприятия. Но в совокупности промышленная реновация состоит из нескольких блоков. И первым из них идет разработка концепции. Чтобы провести реновацию, сначала нужно решить, а что делать на промплощадке? Бывают ситуации, когда на старом заводе просто нечего переоборудовать, а проще все снести и заново построить. Поэтому сначала дается оценка текущего состояния объекта и экономической модели предприятия, оценка финансового состояния, состояния производственных цехов, а также продукта, который завод выпускает.

Генеральный директор владикавказского пиво-безалкогольного завода «Дарьял» Татьяна Сайлаонова отметила целый ряд проблем, с которыми сталкивается отрасль в условиях санкционного давления.

«Абсолютно весь хмель мы получаем из-за рубежа. Возможности российских производителей хмеля не покрывает и 10% необходимого количества. Большая проблема — доступность пивоваренного ячменя и солода. Почему российский ячмень вывозят за рубеж, когда мы, российские предприятия, остро в нем нуждаемся? Давайте запретим вывозить ячмень за границу! Другая актуальная трудность — маркировка пивной продукции, это дополнительные вложения для предприятий: от 50 до 100 млн для крупных производств, для малых — от 6 млн рублей. Мы пришли к соглашению, что на полгода отодвинут сроки внедрения маркировки. Просим продлить срок хотя бы до 2024 года. За это время мы сможем протестировать одну из предлагаемых систем. Но все равно возникает вопрос — откуда предприятиям брать 100 млн? Это огромные деньги», — считает руководитель предприятия.

С другой стороны, в текущих реалиях Сайланова видит новые возможности. «Почему бы в нынешних условиях не посмотреть на сельское хозяйство, учитывая, что сегодня эта тема проходит красной линией? Вот потенциал для развития! При этом, на развитие хмелеводства, по оценкам экспертов, понадобится минимум 10 лет. Необходимы выгодные кредиты для покупки оборудования и предусмотреть отмену НДС», — убеждена директора завода.

Президент Торгово-промышленной палаты Республики Северная Осетия-Алания Казбек Туганов назвал сельское хозяйство особенно перспективным направлением на Северном Кавказе. Одну из точек роста Туганов видит в развитие перерабатывающей промышленности. «В России на 1 рубль произведённой сельскохозяйственной продукции переработка составляет 61 копейку У нас этот показатель фактически в три раза меньше — 21 копейка Это говорит о том, что на Северном Кавказе переработка — перспективное направление развития», — считает специалист.

Туганов подчеркнул, что палатой подготовлены предложения, которые рассматривает правительство России. «Смелые действия по поддержке отечественных производителей, грамотная денежная политика создадут условия для развития страны, несмотря ни на какие санкции», — убежден президент ТПП Северной Осетии.

Игорь Абакумов предложил поддерживать не только агрохолдинги. «В России 97% кредитов и субсидий уходит в крупные хозяйства. Это дало свои результаты: мы стали первым в мире экспортёром пшеницы. Но нужно развивать все формы сельского хозяйства. Нам нужны и фермерские хозяйства и личные подсобные. Мы конкурируем на мировом рынке не с корпорациями, а с кооперативами. Они состоят из многих тысяч фермеров», — заявил он.

Эксперт высказался за равный доступ к государственной помощи всех производителей сельскохозяйственной продукции. «Продовольствие — стратегическое оружие XXI века. Бюджет сельского хозяйства нужно увеличивать минимум на два триллиона рублей. Те субсидии, которые дают сейчас при таком количестве регионов, территорий, хозяйств и климатических зон, — это капля в море. В СКФО кредиты и субсидии получили ничтожно малое количество фермеров. Помощь государства нужно сделать более доступной», — подытожил свое выступление Игорь Абакумов.

Директор ООО «АгроИр» Мусса Абиев говорил о важности импортозамещения в семеноводстве и нехватке оборудования. «К сожалению, мы практически полностью утратили семеноводство. Нам нужно в срочном порядке возродить именно это направление. Следует нарастить импортозамещение по удобрениям. Многие компоненты для них завозились из-за рубежа. Нам не хватает тракторов, навесного оборудования. В этом плане нужно значительно активизировать взаимодействие власти и бизнеса. Региональным минсельхозам нужно работать на опережение, выстраивать целые производственные цепочки», — сказал предприниматель.

Исполнительный директор ООО «Агросоюз Стандарт» Кибизов Алан высказался о существующих барьерах на пути развития агробизнеса в Северной Осетии. «Мы вкладываем и в итоге планируем вложить 150 млн собственных средств в три объекта. Создаём около 70 рабочих мест. К органам власти только одна просьба — дать нам заниматься своей работой и не создавать проблемы там, где их могло не быть», — под аплодисменты присутствующих заявил Кибизов.

Подводя итоги прошедшего форума, Константин Бабкин сказал, что развязанная санкционная война против России показала, что наступила пора изменить экономические подходы государства и внедрять новые идеи. «Во Владикавказе я увидел и услышал коллег, которые полностью разделяют мнение, что без реального сектора невозможно заниматься вопросами демографии, туризма, транспорта и многими другими. Здесь, в Осетии, и в целом на Кавказе, люди видят возможности для развития страны, видят себя частью большой экономики и им нужно именно несырьевое развитие», — сказал он.

Отметим, что на площадке Владикавказского экономического форума достигнута договорённость о прохождении практики студентами из Северной Осетии на предприятиях группы компаний «Ростсельмаш».