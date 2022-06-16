Москва, , 20:12 — REGNUM Известный артист балета Николай Цискаридзе прокомментировал критику, связанную с его работой на телешоу «Сегодня вечером». Об этом 16 июня сообщил портал CT News.

Николай Цискаридзе Kremlin.ru

«У каждого человека свой характер. Я ни под кого не подстраиваюсь, а просто слушаю, что говорят режиссер и редактор — над этой программой уже много лет трудится слаженная команда. Я ведь артист балета — мы всегда умеем безукоризненно подчиняться воле режиссера и хореографа», — заявил Цискаридзе. Помимо этого, артист признался, что старается выполнять свою работу «так, как умеет».

Напомним, в конце мая 2022 года Николай Цискаридзе был утверждён на роль постоянного ведущего «Сегодня вечером». До этого телешоу вёл комик Максим Галкин.

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