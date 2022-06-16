Стокгольм, 16 июня, 2022, 20:11 — ИА Регнум. В последнее время о политическом курсе Анни Лёф и ее партии «Центристов» было немало разговоров. Как написала 16 июня газета Dagens Nyheter со ссылкой на свой источник в руководстве партии, кажется, что Анни Лёф свой выбор уже сделала — и он отнюдь не способствует приходу оппозиции к власти в Швеции.

Self-taken Шведский риксдаг

Согласно данным источника, после сентябрьских выборов партия намерена поддержать создание правительства во главе с «Социал-демократами».

Однако лидер «Центристов» Анни Лёф настаивает на том, что на парламентские выборы ее партия пойдет как независимая. Она также заявила в комментарии Dagens Nyheter, что ее партия не является частью красно-зеленого блока.

«У нас самая ярко выраженная правая политика, когда речь идет об экономике», — отметила политик.