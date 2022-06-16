Москва, , 18:43 — REGNUM Бойцам, которые сражаются с киевским режимом, нет дела до угроз украинских военных ударить западными ракетами по Крымскому мосту. Об этом 16 июня заявил командир батальона «Пятнашка» НМ ДНР Ахра Авидзба.

Ядерный взрыв

По его словам, Крымский мост не дает покоя киевскому режиму, потому что он символизирует успехи России.

«Если они какой-то установкой поцарапают его чуть-чуть, то у нас есть силы, которые просто сотрут их. И это будет адекватный ответ», — сказал комбат.

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