Стокгольм, 16 июня 2022, 19:47 — REGNUM По мере роста численности Вооруженных сил Швеции в стране проводится все больше и больше учений по стрельбе. При этом в ведомстве предупреждают об участившихся проблемах с несанкционированным проникновением людей на стрельбища и полигоны во время учений. Об этом 16 июня сообщил телеканал SVT.

Шведские танкисты
Шведские танкисты
U.S. Army

«Люди просто игнорируют предупреждающие знаки. Если так будет продолжаться, то мы так скоро кого-нибудь и застрелим», — предупредил в интервью SVT военный инструктор Фредрик Вальдинг, который сам несколько раз спасал граждан, которые по своему незнанию или невнимательности оказались в зоне риска.

Нахождение посторонних лиц на стрельбищах и полигонах во время стрельб и учений является незаконным, предупреждают журналисты.

«Поэтому мы собираем о них информацию и подаем заявление в полицию на таких людей», объяснил Вальдинг.