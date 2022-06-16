Стокгольм, 16 июня, 2022, 19:47 — ИА Регнум. По мере роста численности Вооруженных сил Швеции в стране проводится все больше и больше учений по стрельбе. При этом в ведомстве предупреждают об участившихся проблемах с несанкционированным проникновением людей на стрельбища и полигоны во время учений. Об этом 16 июня сообщил телеканал SVT.

U.S. Army Шведские танкисты

«Люди просто игнорируют предупреждающие знаки. Если так будет продолжаться, то мы так скоро кого-нибудь и застрелим», — предупредил в интервью SVT военный инструктор Фредрик Вальдинг, который сам несколько раз спасал граждан, которые по своему незнанию или невнимательности оказались в зоне риска.

Нахождение посторонних лиц на стрельбищах и полигонах во время стрельб и учений является незаконным, предупреждают журналисты.

«Поэтому мы собираем о них информацию и подаем заявление в полицию на таких людей», — объяснил Вальдинг.