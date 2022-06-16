Тунис, 16 июня, 2022, 18:42 — ИА Регнум. Из-за забастовок в Тунисе отменены все международные и внутренние авиарейсы. Об этом 16 июня сообщает издание Argumenti.ru.

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В сообщении говориться, что из-за действий власти люди выходят на массовые забастовки. Организаторами этих забастовок выступили судьи и работники судебной системы, которых возмутили действия главы государства Каиса Саида — решение уволить судей, раскритиковавших его политику.

Также население республики насторожено решением о кредитном заимствовании в МВФ: люди считают, что это приведет к ухудшению социальных условий граждан.