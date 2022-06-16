Стокгольм, 16 июня, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Год назад правительство Швеции приняло меры против жестокого обращения с женщинами, приняв программу действий из 40 пунктов. Однако насилие со стороны мужчин по-прежнему является существенным. Об этом 16 июня сообщил телеканал SVT.

Frankie Fouganthin Морган Йоханссон

С тех пор как правительство Швеции приняло целевую программу, в стране произошли 19 убийств женщин, совершенных их партнерами или мужьями. За неполные шесть месяцев этого года от рук мужчин женщин погибло столько же, сколько за весь 2021 год.

«Этот год начался очень и очень печально… Поэтому наиболее сейчас важно, чтобы все меры, которые мы готовим и реализуем, были претворены в жизнь», — заявил в интервью SVT министр юстиции Морган Йоханссон.

Как передают журналисты, в 2021 году в Швеции от рук мужчин погибли 14 женщин. В этом году их насчитывается 12.