Санкт-Петербург, , 18:39 — REGNUM Нарьян-Мар не претендует на звание столицы Арктики, он займет статус ее жемчужины. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума заявил губернатор НАО Юрий Бездудный.

Губернатор НАО Юрий Бездудный nao24.ru

«Все пытаются застолбить какой-то статус. Я не буду называть город, все знают, где столица Арктики. А вот кто знает, где жемчужина Арктики? Так вот, жемчужина Арктики — Нарьян-Мар. Это действительно самый красивый город нашего севера. Если спросить у жителя центральной России, где находится Нарьян-Мар, начнутся расспросы: какой часовой пояс, сколько лететь — часов 8 или 9? Так вот лететь от Москвы до Нарьян-Мара всего два часа 20 минут, это один часовой пояс и сейчас там белые ночи, поверьте, не сравнить с питерскими. Нарьян-Мар – жемчужина Арктики. Этот статус мы за собой закрепили и никому не отдадим», — заявил Бездудный.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, губернатор Кольского Заполярья Андрей Чибис неоднократно назвал Мурманск столицей Арктики. В 2020 году на территории города была создана одноименная территория опережающего развития.