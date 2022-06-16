Линчёпинг, Швеция, 16 июня, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Оса Нюберг Бутшиндас говорит, что ее 17-летнего сына и его друзей полиция навещает почти каждую неделю без всякой причины. По ее мнению, полиция в Линчёпинге, где живет ее семья, делает это, потому что эти дети не выглядят как шведы. Однако официальный представитель «Шведских демократов» по правовой политике Тубиас Андерссон считает, что полицейские рейды необходимы. Об этом он заявил в эфире телеканала SVT 16 июня.

Håkan Dahlström Шведский полицейский

«Вы как родитель понимаете, что это вызывает гнев?» — спросил ведущий.

«Я бы лучше задался вопросом, что я как родитель сделал не так, чтобы моего ребенка регулярно навещала полиция», — ответил политик.

«Простите, но что тут не так? Неужели проблема в том, что Оса завела ребенка от мужчины, который прибыл из Африки?» — отреагировала в свою очередь лидер фракции «Зеленых» в Линчёпинге Мария Мураес.