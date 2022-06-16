Санкт-Петербург, 16 июня, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Уход шведской компании IKEA из Ленинградской области, как и в целом из России, анонсировался уже несколько раз, но на самом деле компания ищет вариант, как остаться на рынке. При этом на наследство IKEA и её рыночную нишу уже есть реальные претенденты. Об этом заявил на ПМЭФ-2022 губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

mastrminda IKEA

Напомним, в Ленобласти работало два магазина ИКЕА в двух ТЦ «Мега», а также функционирует фабрика и лесные делянки компании «ИКЕА Индастри Тихвин» в Тихвине.

«Мы не переживаем, что они уйдут — и поэтому вчера достаточно резко отреагировали (на сообщение об уходе IKEA), сказав, что, пожалуйста, у нас очередь. Потому что компания ИКЕА производит достаточно простую продукцию в Ленинградской области — но под своё производство она имеет расчетную лесосеку, а на расчетную лесосеку в Ленинградской области стоит очередь, как и на возможность работать на этой фабрике», — пояснил Дрозденко.

Он сообщил, что сегодня ИКЕА уже несколько изменила свою позицию.

«Они уже говорят, что мы не уходим, а ищем покупателя или того, кому передать временно в управление своё производство», — сказал Дрозденко.

Он отметил, что это общий подход иностранных компаний: «Никто не хочет просто уйти, хлопнув дверью. Это, знаете, не сбежать из такси, не заплатив по счетчику. Все всё понимают, поэтому сегодня ищут варианты. Один из таких наиболее популярных вариантов — это передача в управление российскому менеджменту».

О решении шведской компании ИКЕА покинуть российский рынок стало известно в первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).