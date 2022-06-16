Вашингтон, , 20:11 — REGNUM Известная певица Бейонсе (Бейонсе Жизель Ноулз-Картер) раскрыла дату релиза новой пластинки. Об этом сообщил портал Complex 16 июня.

Бейонсе Parkwood Pictures Entertainment, LLC

Проект под названием Renaissance выйдет 29 июля 2022 года и включит в себя 16 песен. Стоит отметить, что предстоящий альбом станет первым полноформатным релизом артистки с 2016 года.

Напомним, предыдущая пластинка Бейонсе под названием Lemonade была опубликована 23 апреля 2016 года. С того момента певица успела выпустить лишь совместный трек с Jay-Z (Шон Кори Картер) и саундтрек к мультфильму «Король Лев».

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