Вашингтон, 16 июня, 2022, 20:11 — ИА Регнум. Известная певица Бейонсе (Бейонсе Жизель Ноулз-Картер) раскрыла дату релиза новой пластинки. Об этом сообщил портал Complex 16 июня.

Parkwood Pictures Entertainment, LLC Бейонсе

Проект под названием Renaissance выйдет 29 июля 2022 года и включит в себя 16 песен. Стоит отметить, что предстоящий альбом станет первым полноформатным релизом артистки с 2016 года.

Напомним, предыдущая пластинка Бейонсе под названием Lemonade была опубликована 23 апреля 2016 года. С того момента певица успела выпустить лишь совместный трек с Jay-Z (Шон Кори Картер) и саундтрек к мультфильму «Король Лев».