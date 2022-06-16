Дамаск, 16 июня, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Террористами на Ближнем Востоке и неонацистами в Европе управляет один хозяин в лице Вашингтона, заявил 16 июня президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в ходе встречи с делегациями Госдумы России и Донецкой Народной Республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Игил (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По его словам, сейчас Россия и Сирия сражаются против одного врага.

«Россия и Сирия ведут одно сражение против единого врага. И террористами, и неонацистами управляет одна сторона, и это США», — цитирует слова Башара Асада сирийское информационное агентство САНА.

Напомним, на территории Сирии до сих пор незаконно находятся военные контингенты США, занимающиеся разграблением нефтяных месторождений страны.